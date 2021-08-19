استمرار عمليات إجلاء المدنيين عبر مطار كابول

تواصل، اليوم الخميس، إجلاء دبلوماسيين وأجانب وأفغان عملوا معهم، في العاصمة كابول منذ سيطرة حركة طالبان عليها.

أقيم جسر جوي منذ الأحد مع تسيير طائرات من العالم أجمع إلى مطار كابول الذي توجهت إليه الآلاف التي تريد مغادرة البلاد.

بات الجزء الأكبر من الأشخاص الذين لجؤوا إلى سفارة فرنسا في كابول في مكان آمن بعد إجلاء الجيش الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء 216 شخصاً ظهر الأربعاء وهم 184 أفغانياً «من المجتمع المدني بحاجة لحماية» و25 فرنسياً وأربعة هولنديين وإيرلندي وكينيان.

والأربعاء أقلعت رحلة ثالثة من مطار كابول، وفق ما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي. وأقلّت الطائرة 138 شخصاً هم 13 فرنسياً و124 أفغانياً بالإضافة إلى راكب لم تحدد جنسيته.

والثلاثاء، أخرج 41 فرنسياً وأجنبياً بالطريقة نفسها عبر عملية «اباغان» التي تنفّذ بواسطة طائرتين تابعتين لسلاح الجو الفرنسي.

وأجلى الجيش الأميركي نحو سبعة آلاف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري، على ما أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية الخميس، مبدياً استعداد الجيش لمضاعفة عمليات النقل الجوي وزيادة «قدرة كل طائرة إلى أقصى حدّ ممكن» لإجلاء أكبر عدد من الأشخاص.

كما قال الجنرال هانك تايلور، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم إجلاء نحو 12 ألف شخص منذ نهاية يوليو بينهم ميركيون وأفراد من السفارة الأميركية وأفغان عملوا لحساب الولايات المتحدة وطلبوا تأشيرة هجرة خاصة.

وأجلت المملكة المتحدة 306 بريطانيين و2052 أفغانياً، على ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأجلت ألمانيا 500 شخص وفق وزارة الخارجية الألمانية هم 189 ألمانياً و202 أفغان و59 من رعايا الاتحاد الأوروبي و51 شخصاً من دول أخرى.

وتسمح أوزبكستان للطائرات بإجراء توقف في العاصمة طشقند قبل متابعة الرحلة مسارها. ومساء الثلاثاء، وصلت أول مجموعة ممن تم إجلاؤهم عبر طشقند إلى فرانكفورت في رحلة أقلت 131 راكباً.

والأربعاء وافقت ألمانيا على إرسال 600 جندي إلى كابول للمساعدة في إجلاء «أكبر عدد ممكن من الأشخاص» في عملية من المقرر أن تستمر حتى 30 سبتمبر على أبعد تقدير.

باشرت إسبانيا عمليات الإجلاء التي ستتم بواسطة ثلاث طائرات عسكرية. والأربعاء أقلعت من مطار كابول أول رحلة تقل مجموعة من الإسبان والمتعاونين الأفغان، وفق الحكومة الإسبانية.

وأجلت هولندا الأربعاء دفعة أولى من رعاياها في رحلة على متنها 35 شخصاً وحطت مساء في امستردام. كما حطّت طائرة ثانية مساء في كابول على متنها السفير الهولندي وفريق قنصلي و62 عسكرياً لتأمين أكبر عدد ممكن من عمليات الإجلاء.

وشكرت وزارة الخارجية الألمانية هولندا على إجلاء 69 شخصاً من رعاياها.

وأعلنت الدنمارك إجلاء 320 شخصاً في كابول.

وأجلت بولندا 50 شخصاً إلى أوزبكستان من حيث ستعيدهم طائرة مدنية إلى بلدهم. وستواصل طائرتان عسكريتان رحلات الذهاب والإياب. وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي طلبا من وارسو إخراج موظفين لهما.

وأخرجت النروج 14 من رعاياها وتواصل عملياتها، على ما قالت وزيرة الخارجية النروجية.

وحصلت عمليات إجلاء أخرى لرعايا أوروبيين وافغان منذ الاثنين من قبل تشيكيا وسويسرا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو.

وأجلت كازاخستان من جهتها 42 شخصاً من كابول.

ووصل مئتان واثنان من الأفغان، اليوم الخميس، إلى مطار «فيوميتشينو» في العاصمة الإيطالية روما، بينهم الناشطة الحقوقية زهراء أحمدي وموظفون من مؤسسة «فيرونيزي» التي كانت المؤسسة تدير مركزاً لعلاج السرطان في هرات، وهو مغلق حالياً.