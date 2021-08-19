مقتل 11 جندياً بهجوم إرهابي في منطقة الساحل الأفريقي

قالت القوات المسلحة في مالي إن 11 جندياً قتلوا وأصيب عشرة آخرون في هجوم إرهابي استهدف قافلة عسكرية في وسط البلاد اليوم الخميس.

وأضاف الجيش على «تويتر» أن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور القافلة ثم تلا ذلك إطلاق نار كثيف.

وذكر البيان أن تسعة من الجنود المصابين جروحهم خطيرة وأن الجهود مستمرة لنقلهم من الموقع لتلقي العلاج.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت الهجوم.

ووقع الهجوم في منطقة تقاتل فيها القوات المالية والفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مسلحين متشددين لهم صلات بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.