أميركا أجلت نحو 7 آلاف شخص من أفغانستان

أجلى الجيش الأميركي نحو سبعة آلاف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري، على ما أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) اليوم الخميس.

وقال الجنرال هانك تايلور، خلال مؤتمر صحفي «منذ بدء عمليات الإجلاء في 14 أغسطس، نقلنا جواً نحو سبعة آلاف شخص».

وفي الإجمال، تمّ إجلاء نحو 12 ألف شخص منذ نهاية يوليو الماضي، وفقاً للمصدر نفسه.

ويشمل العدد أميركيين وأفراداً يعملون في السفارة الأميركية، وأيضاً أفغانيين عملوا لحساب الولايات المتحدة، كمترجمين للقوات العسكرية على وجه الخصوص، ويرغبون حالياً في التقدّم بطلبات هجرة خاصة خشية أعمال انتفامية لطالبان.

وإزاء تدفق الراغبين في الرحيل إلى مطار كابول منذ إمساك طالبان بالسلطة، قال الجنرال تايلور إنّ الجيش الأميركي «مستعد» لمضاعفة عمليات النقل الجوي ويعتزم «زيادة قدرة كل طائرة إلى أقصى حد ممكن» لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

ولفت المتحدث إلى أنّ بمقدور الطائرات العسكرية الأميركية نقل ما بين 5 و9 آلاف شخص يومياً.

وأكد أنّ «مداخل مطار كابول مؤمنة»، مشيراً إلى أنّ التعزيزات العسكرية الأميركية «ستتيح فتح مداخل إضافية».

وتتطلع الولايات المتحدة إلى إجلاء أكثر من 30 ألف أميركي وأفغاني.

وقال الجنرال تايلور إنه بالإضافة إلى 5,200 جندي أميركي منتشرين في المطار، تحلق مقاتلات «أف-18» فوق العاصمة «لتوفير مزيد من الأمن».

وشدد على أن هذه الطائرات لا تحلق على ارتفاعات منخفضة، لكنها توفر دعماً جوياً.

كان جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون نفى أن تكون عمليات التحليق «استعراضاً للقوة» في وجه حركة طالبان التي تسيطر على المنطقة المحيطة بالمطار.