رئيس وزراء لبنان المكلف يصدر بياناً بشأن تشكيل الحكومة

أصدر نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف في لبنان، اليوم الخميس، بياناً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل تلفزيون «الجديد» أن ميقاتي قال، في بيان، إنه سيواصل جهوده لتشكيل الحكومة.

جاء هذا بعد بيان أصدره الرئيس ميشال عون شكا فيه من أن أطرافاً لم يحددها بالاسم تسعى لتأخير تشكيل الحكومة وإجبار ميقاتي على الاعتذار.

كان ميقاتي قد كلف بتشكيل حكومة بعد اعتذار سعد الحريري عن المهمة.

كلف الحريري بالمهمة في أكتوبر الماضي إثر استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع أغسطس 2020.

لكن الحريري لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسبب خلافات ما دفعه إلى الاعتذار.

وعلاوة على الأزمة السياسية، يعاني لبنان أزمة اقتصادية أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية بسبب رفع الدعم عنها.