السيسي: مصر تدعم الجهود التي تعزز أمن واستقرار العراق

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق، مشدداً على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على الصعد كافة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.