تعديل لقاح «سبوتنيك في» لاستخدامه ضد متحورة «دلتا»

قال ألكسندر جينزبرج رئيس معهد «جاماليا» الروسي، اليوم الخميس، إن تعديلاً أجري على لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا المستجد، لاستخدامه ضد الطفرة «دلتا» المتحورة.

وأضاف رئيس معهد جاماليا، لوكالة أنباء «انترفاكس» الروسية «اللقاح المركب موجود بالفعل في الثلاجة»، مضيفاً أنه من المبكر للغاية التحدث عن نسبة فعاليته.

وتعمل جهات إنتاج أخرى في أنحاء العالم بالفعل لتعديل لقاحاتها من أجل مواجهة المتحورة «دلتا» وهي أشد عدوى وأسرع انتشاراً.

ودعا جينزبرج، في الوقت نفسه، إلى استخدام لقاح يسمى «سبوتنيك لايت» كمعزز لمن تلقوا تطعيماً كاملاً، من جرعتين، من لقاح «بيونتك-فايزر».

وطورت روسيا، حتى الآن، أربعة لقاحات ضد فيروس كورونا، وتعمل على تطوير لقاح خامس، بحسب ما قالته السلطات.

وجرى تسويق «سبوتنيك في» دولياً، وتم إقراره في نحو 70 دولة.

وبحسب وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، يصل معدل فعالية «سبوتنيك في» إلى 83 في المئة، للمصابين بالطفرة «دلتا».

وتشهد روسيا، منذ أسابيع مثل دول كثيرة، تفشي المتغيرة «دلتا».

وبحسب الأرقام الرسمية، جرى تطعيم نحو 41,5 مليون شخص في روسيا، أي نحو 28,4 في المئة من السكان حتى الآن، وقد تلقى 33,5 مليون منهم (نحو 22,9 في المئة) تطعيماً كاملاً من جرعتين.