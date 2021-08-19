روسيا تسجل 21058 إصابة جديدة بكورونا و791 وفاة

سجلت روسيا، اليوم الخميس، 791 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 21058 إصابة جديدة بينها 2142 حالة في موسكو.

وشهدت روسيا قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الصيف الحالي بلغت ذروتها في يوليو وعزتها السلطات لسلالة دلتا وبطء الإقبال على أخذ اللقاحات المنتجة محليا.