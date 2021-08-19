فرنسا: لا اعتراف ولا تهاون مع نظام طالبان

جدد سكرتير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية كليمان بون التأكيد، اليوم الخميس على أن فرنسا لن «تعترف» بنظام حركة طالبان في كابول و«لن تتهاون» معه، متمنياً «مواصلة المسار السياسي» الذي كان قائماً.

وقال كليمان بون عبر «فرنس إينفو»: «لا نجري أي اتصال سياسي (مع طالبان) ولن يكون هناك أي تهاون أو مجاملة من أي نوع كان مع نظام طالبان".

وأجرت حركة طالبان التي عاد المسؤول الثاني فيها وأحد مؤسسيها الملا عبد الغني برادر الثلاثاء إلى أفغانستان، مشاورات سياسية الأربعاء في كابول مع شخصيات أفغانية بارزة.

وكان وزير الخارجية الفرنسية إيف لودريان جدد الأربعاء خمسة شروط مسبقة لاعتراف دولي محتمل بنظام طالبان.