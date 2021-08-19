بريطانيا تعلن مضاعفة مساعداتها الإنسانية لأفغانستان

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن بلاده ستضاعف مساعداتها الإنسانية والتنموية لأفغانستان لتصل إلى 286 مليون استرليني (393.34 مليون دولار) هذا العام.

وقال راب في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "ندعو الآخرين أن يحذوا حذونا كي نضمن حصول الأفغان الأكثر ضعفاً على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونا".





