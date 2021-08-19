أستراليا تسجل عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بكورونا

سجلت أستراليا رقماً قياسياً جديداً لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الخميس، حيث أبلغت ولاية نيو ساوث ويلز عن تسجيل 681 حالة.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان إن رجلاً في الثمانينيات من العمر توفي، ليصل عدد الوفيات في الولاية إلى 117 شخصاً منذ بداية الجائحة.

ومع وجود 57 حالة جديدة منقولة محلياً فى فيكتوريا و 16 حالة في منطقة العاصمة الأسترالية التي تضم العاصمة كانبرا، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 754 إصابة محلية في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس، وهو عدد تجاوز الرقم القياسي الذي تم تسجيله خلال الموجة الثانية من العام الماضي.

ولم يتم الإبلاغ في البداية عن أي حالات أخرى منقولة محلياً في بقية أنحاء البلاد.

وقالت بيريجيكليان إنه سيتم تمديد الإغلاق الذي تم فرضه مؤخراً في نيو ساوث ويلز ليتماشى مع إغلاق سيدني الكبرى الذي ظل قائماً منذ أكثر من سبعة أسابيع ويستمر حتى 28 أغسطس على الأقل.

وسجلت أستراليا إجمالاً أكثر من 40 ألفاً و700 إصابة جديدة بالفيروس ونحو 970 وفاة على صلة بالفيروس، منذ بدء الجائحة.