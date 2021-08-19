ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 2189 قتيلاً

ذكرت سلطات الحماية المدنية في هايتي، أن الحصيلة المؤكدة لعدد من لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت ارتفعت إلى 2189.

وعرقلت سيول وأمطار غزيرة خلال الأيام الماضية جهود البحث عن ناجين ومساعدة من فقدوا منازلهم أو من هم بحاجة للغذاء والماء.

وسوى الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجات مئات المنازل بالأرض في الدولة الفقيرة التي ما زالت تعاني من آثار زلزال آخر كبير وقع منذ 11 عاماً.

وجنوب غرب هايتي هو المنطقة الأكثر تضرراً من الزلزال خاصة مدينة لي كاي. وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار شديدة بكنائس وفنادق ومستشفيات ومدارس أو تدميرها.



