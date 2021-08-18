«الصحة العالمية» تؤكد التزامها بالبقاء في أفغانستان

جنيف (وكالات)

أكدت منظمة الصحة العالمية التزامها بالبقاء في أفغانستان وتقديم الخدمات الصحية الحيوية، داعية إلى حماية المدنيين والعاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية وضمان سلامتهم وأمنهم.

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري في بيان أن الخدمات الصحية الأساسية والإمدادات الصحية تمثل شريان حياة لملايين الأفغان يجب عدم انقطاعه.

وأشار إلى أنه نتيجة للنزاع الأخير ازدادت الإصابات الناجمة عن الصدمات، مما يتطلب توسيع نطاق الخدمات الطبية والجراحية الطارئة، حيث استقبلت 13897 حالة صدمة في 70 مرفقاً صحياً تدعمه المنظمة خلال شهر يوليو الماضي مرتبطة بالنزاع، مقارنة بـ 4 آلاف حالة في يوليو 2020.