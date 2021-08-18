السودان: إقالة والي القضارف بعد جدل حول علاقته بالنظام المعزول

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس، والي ولاية القضارف سليمان علي من منصبه، وكلف أمين عام الولاية بتصريف مهام الوالي لحين تعيين والٍ جديد.

جاء القرار بعد موجة جدل واسعة أثارها والي القضارف بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه قبل سنوات على منصة، وهو يقدم فقرات في احتفالية مبايعة إحدى القبائل لحزب المؤتمر الوطني المنحل.

وكان حمدوك قد أعلن الأحد الماضي أنه سيتخذ قراراً بشأن والي القضارف، وخير الوالي بين الاستقالة أو الإقالة.

وأوضح حمدوك أن قرار الإعفاء جاء عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

ولم يحظ الوالي بمساندة حزبه «التجمع الاتحادي»، الذي طالبه بتقديم استقالته على الفور التزاماً بقرار تنسيقية قوى الحرية والتغيير بولاية القضارف، وأفاد الحزب أنه أبلغ بذلك كلاً من رئيس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.