اليمن.. مخطط «حوثي» لتصفية الأكاديميين

صنعاء (وكالات)

كشف مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أوعزت إلى خلية الاغتيالات التابعة لها بتصفية عدد من الأكاديميين خلال الفترة القادمة، وفي فترات متباعدة.

وقال المصدر لوكالة «وكالة 2 ديسمبر» المحلية، إن الميليشيات التابعة لإيران سلمت رئيس خلية الاغتيالات قائمة بأسماء الأكاديميين المؤثرين في الوسط الاجتماعي غير المؤيد للطائفية الحوثية، مؤكداً أن الدكتور محمد علي نعيم الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، الذي تم اغتياله مطلع الشهر الجاري كان من ضمن الأسماء.

وأضاف: «قائمة الأسماء التي عزمت ميليشيات الحوثي على اغتيالهم، تضم أكاديميين في جامعة صنعاء والجامعات الأخرى في مناطق سيطرتها، وأسماء شخصيات أخرى تلي الأكاديميين في المستوى العلمي والتأثير الاجتماعي».