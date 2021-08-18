الجيش الأميركي يجلي 2000 شخص من كابول

أعلن الجيش الأميركي أنه قام بإجلاء نحو ألفي شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 الماضية، ومن بينهم 325 مواطناً أميركيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، امس الأربعاء، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، غادرت 18 طائرة سي17- مطار كابول.

وأشار كيربي إلى أنه يتوقع إجلاء 2000 شخص آخرين بحلول صباح الخميس.

ويشمل هذا العدد مواطنين أفغانا ومدنيين من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومواطنين أميركيين.