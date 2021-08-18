الأمم المتحدة تنقل بعض موظفيها إلى خارج أفغانستان

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها بدأت في نقل ما يصل إلى مئة من موظفيها الدوليين إلى خارج أفغانستان للعمل من قازاخستان لكنها شددت على أنها "ملتزمة بالبقاء وتقديم الدعم للشعب الأفغاني عند الحاجة".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة الدولية "هذا إجراء مؤقت يستهدف تمكين الأمم المتحدة من استمرارها في تقديم المساعدة للشعب الأفغاني مع الحد الأدنى من التعطيل، بينما تحاول في الوقت نفسه خفض احتمالات تعرض موظفي المنظمة الدولية للخطر".

وللأمم المتحدة نحو 300 موظف دولي وثلاثة آلاف من الموظفين المحليين في أفغانستان.