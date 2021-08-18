إجراءات جديدة.. هل دخل متحور كورونا مصر؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



إجراءات حكومية عدة اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية آخرها زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، إلى 657 مركزاً بدلاً من 580، وعدد مكاتب السفر إلى 145 بدلاً من 134 مكتباً ليصبح رقماً قياسياً على مستوى الشرق الأوسط فيما يتعلق بعدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.



«الاتحاد» تواصلت مع مصدر حكومي مطلع على الوضع الوبائي المصري للحديث حول حقيقة ظهور متحور دلتا في البلاد، حيث أشار إلى أن هذه الاستعدادات المكثفة تأتي لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، بينما لم ترصد معامل التحاليل أي ظهور لمتحور دلتا حتى الآن.



وأكد المصدر أن وزارة الصحة اتخذت قرارات بتسعير تحليل ID NOW للدخول إلى الأراضي المصرية للوافدين من الدول الظاهر فيها متحور كورونا الأخطر «دلتا»، مشيرًا إلى أن معامل التحاليل المتخصصة مستمرة في تحليل كافة السلالات للتأكد من خلو البلاد من دلتا، واستمرار ذلك على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أن الحكومة عازمة على تطعيم 10 ملايين مواطن بنهاية شهر أغسطس الجاري، فيما وصلت الجرعات الموجودة في مصر الآن إلى 22 مليون جرعة من مختلف اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.



وحسب المصدر من المقرر تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الجاري 2021، وذلك لتحقيق الوقاية الكاملة من فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامناً مع إجراءات وقائية مشددة قبل بداية الموجة الرابعة من فيروس كورونا.