ما قصة الطالبة التي كرمها السيسي بعد شهر من نتيجتها؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكفل مبادرة حياة كريمة بالطالبة الأولى على الدبلومات الفنية ندى حربي من محافظة أسوان بمجموع 99%؜، حيث أكدت المبادرة المصرية على تكفلها بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتى انتهائها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة على توفير فرصة عمل ملائمة، توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة.

«الاتحاد» تواصل مع الطالبة ندى حربي، حيث عبرت عن فرحتها الكبيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكفل بمصاريفها الدراسية حتى انتهائها، مشيرة إلى أنها كانت تضطر للمشي مسافات طويلة واستقلال مواصلات عدة حتى تتمكن من النجاح وتحقيق الدرجات النهائية في مدرستها.

وأضافت بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، أن ذلك مثل لها مفاجأة كبرى، وبيّن مدى اهتمام الرئيس بالشباب وتكريمهم على التعب والنجاح، حيث أشارت إلى أن قريتها لا يتوافر فيها وسيلة مواصلة مباشرة سواء للتدريب أو للمدرسة، فيما كان حلمها تشريف والدها، خاصة أنها الابنة الكبرى لوالدها مدرس الدراسات الاجتماعية، فيما لم تكن تسمح حالتهم المادية تلقي دروس خصوصية.

وأشارت إلى أنها ستقوم بأقصى جهودها لتحقيق حلمها خلال السنين المقبلة ومع التحاقها بالكلية بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، آملة أن تستمر في نجاحها الذي بدأت فيه منذ التحاقها بالثانوية التجارية وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.