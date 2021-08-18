ماليزيا تسجل رقماً قياسياً جديداً للإصابة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل أكثر من 22 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد للمرة الأولى، ليقترب بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس من 5ر1 مليون. ويأتي هذا الارتفاع القياسي على الرغم من قرار الإغلاق الذي تفرضه السلطات الماليزية منذ منتصف مايو الماضي، والذي تسبب في تراجع الاقتصاد في البلاد، مع الإبلاغ عن تسجيل انكماش بنسبة 2 بالمئة خلال الربع الثاني من العام. وقد ساهمت الانتقادات التي وجهت لتعامل الحكومة لأزمة تفشي الوباء، في استقالة رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، هذا الأسبوع. ومازال العدد الإجمالي لحالات الوفاة أقل بكثير مما هو عليه في أوروبا أو أميركا الشمالية، على الرغم من أن ماليزيا تقوم بالإبلاغ عن معظم حالات الإصابة اليومية الجديدة في جنوب شرق آسيا، بحسب الأرقام الرسمية التي جمعتها جامعة أكسفورد. وشهد اليوم الأربعاء تأكيد الوزارة تسجيل 293 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 13 ألف شخص في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 33 مليون نسمة. وتلقى ما يقرب من ثلث سكان البلاد جرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا، بحسب البيانات الصادرة عن الوزارة أمس الثلاثاء.