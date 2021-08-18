فرق الإطفاء في فرنسا تكافح لإخماد حريق غابات قرب سان تروبيه

قال مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، إن فرق الإطفاء في فرنسا كافحت طوال الليلة الماضية لاحتواء حريق غابات في تلال قرب بلدة سان تروبيه الساحلية.

وذكر مسؤول بالإدارة المحلية في إقليم فار بجنوب فرنسا، حيث اندلع الحريق يوم الاثنين، إن النيران كانت لا تزال مشتعلة حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتجعه الصيفي القريب أمس الثلاثاء ليوجه الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم.



