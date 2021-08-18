الهايتيون بين مطرقة الزلزال وسندان العاصفة والفيضانات

يقف سكان جنوب غرب هايتي المنهكون، الذين لا يملكون خياراً آخر سوى البقاء في الشوارع المهددة بالفيضانات منذ الزلزال الذي ضرب المنطقة، عاجزين في مواجهة الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن عاصفة استوائية.

في مدينة لي كاي بدأ أكثر من مئتي شخص بناء ملاجئ هشة في ملعب لكرة القدم غمرته المياه، وسط رياح وأمطار متواصلة.

وكل هؤلاء من المنكوبين في الزلزال الذي بلغت شدته 7,2 درجة وأدى السبت إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل خلال ثوان.

وقتل 1941 شخصاً في الزلزال، حسب حصيلة ما زالت «جزئية جداً» أعلنها الدفاع المدني الهايتي الثلاثاء.

وبينما تستمر عمليات إزالة الأنقاض في المدينة على أمل العثور على ناجين، نظمت مروحية تابعة لخفر السواحل الأميركي رحلات لنقل المرضى الذين يعانون من وضع حرج.

- مروحيات

استأجرت الولايات المتحدة التي أجلت نحو أربعين شخصاً يحتاجون لعلاج عاجل بثلاث مروحيات لخفر السواحل، ثماني مروحيات أخرى للجيش انطلاقاً من هندوراس لمواصلة جهود الإجلاء الطبي.

وقالت القيادة الجنوبية في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن من المقرر وصول سفينة النقل «يو إس إس أرلينغتون» التابعة للبحرية الأميركية، إلى هايتي الأربعاء مع فريق جراحي.

ويتم تنظيم المساعدات الطبية لآلاف الجرحى مع ظهور غرف عمليات ميدانية في بعض المراكز الطبية في المنطقة المتضررة من الزلزال.

في موقع مستشفى «أوفاتما» في كايس، أنزل الجنود الأميركيون صناديق من المعدات قبل أن ينقلوا بطائرتهم إلى العاصمة بور أو برانس رجلاً مصاباً بجروح خطيرة وطفلاً يدعى جيريمي (سبع سنوات) حمله أحد العاملين في منظمة الإجلاء الطبي «هيرو امبولانس».

وبعد انتظار دام يومين، يشكل هذا الدعم الدولي مصدراً للتخفيف من أعباء الفريق الطبي في مستشفى لي كاي الذي ما زال يشعر بخيبة أمل مع ذلك، ولا سيما جهاز مسح (سكانر) أو أشخاص مدربين لتشغيل هذا النوع من الأجهزة.

وجرح نحو 9900 شخص في الهزات الأرضية وارتداداتها.

وقالت السلطات إن رجال الإنقاذ انتشلوا من تحت الأنقاض 34 شخصاً أحياء خلال الساعات الـ48 الماضية.

وإلى محنة الضحايا الذين ينامون في الخارج، حملت العاصفة الاستوائية غريس الثلاثاء أمطاراً غزيرة.

وذكر المركز الأميركي للأعاصير ومقره في ميامي أن هطول الأمطار قد يتسبب في بعض الأماكن في حدوث «فيضانات كبيرة».

وفي هذه الظروف دعت السلطات الهايتية إلى «التزام أكبر قدر من الحذر» حيال المنازل المتصدعة التي قد تنهار تحت تأثير المطر.

وأعلن رئيس الوزراء أرييل هنري حالة الطوارئ لمدة شهر في المقاطعات الأربع المتضررة من الكارثة.

وما زالت إمكانية الحصول على المياه محدودة جداً في بعض الأماكن مثل بلدة بيستيل، حيث سحق أو تضرر أكثر من 1800 صهريج، ما يثير مخاوف من تدهور الظروف الصحية.