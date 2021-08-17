الأمم المتحدة تدعو إلى الامتناع عن ترحيل اللاجئين الأفغان

جنيف (وكالات)

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، إلى عدم ترحيل الرعايا الأفغان قسراً إلى بلدهم، بما في ذلك من رفضت طلبات لجوئهم.

بدورها، حثّت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على تقديم دعمه الكامل للأفغان الذين يواجهون «خطراً وشيكاً» في بلدهم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو للصحافيين في جنيف «في ظل التدهور السريع للوضع الأمني وحقوق الإنسان في أجزاء كبيرة من البلاد وحالة الطوارئ الإنسانية القائمة، تدعو المفوضية الدول إلى وقف ترحيل المواطنين الأفغان الذين تقرر سابقاً أنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية».

ودعت الوكالة الأممية في بيان إلى «منع الترحيل القسري للأفغان»، مرحبة بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها دول عدة لتعليق عمليات ترحيل الأفغان ممن رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها، موقتاً.

وأوضحت مانتو «منذ بداية العام، نزح أكثر من 550 ألف أفغاني داخلياً بسبب النزاع وانعدام الأمن، وإذا لم يهرب المدنيون، حتى الآن، إلا بشكل متقطع وبأعداد صغيرة إلى البلدان المجاورة لأفغانستان، إلا أن الوضع يتطور بسرعة».