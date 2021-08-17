الجنائية الدولية تحث على احترام القانون

أمستردام (وكالات)

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمس، جميع الأطراف في أفغانستان إلى احترام القانون الإنساني. وأشار كريم خان في بيان إلى أن المحكمة قد تمارس الاختصاص القضائي على أي إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب ارتكبت في أفغانستان منذ انضمامها إلى المحكمة في عام 2003.

وتابع المدعي: «أحض جميع الأطراف الذين شاركوا في القتال على أن يفوا بالتزاماتهم بالكامل بموجب القانون الإنساني الدولي، وخصوصاً عبر السهر على حماية المدنيين»، مبدياً استعداده لإجراء حوار مع جميع الأطراف. وأكد أن «مكتبي سيواصل مراقبة الوضع في أفغانستان وسيتخذ الإجراءات المطلوبة».

وفي مارس 2020، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.