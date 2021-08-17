روسيا: تصريحات «طالبان» إشارة إيجابية

موسكو (وكالات)

رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالبيانات الأولية التي أدلت بها حركة «طالبان» ووصفها بأنها إشارة إيجابية.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن لافروف قوله أمس «الذي تعلنه طالبان في كابول وكيفية إظهار رغبتهم في احترام آراء الآخرين بشكل فعلي، أعتقد أنه إشارة إيجابية». وقال إنها «إشارة مشجعة أن طالبان أعربت عن رغبتها في العمل مع الجماعات السياسية الأخرى لحكم البلاد». وأضاف أن روسيا تدعم الحوار مع كل القوى السياسية والعرقية والطائفية في أفغانستان.

كما انتقد لافروف الولايات المتحدة وحلف الناتو لمحاولتهم فرض قيمهم على الشعب الأفغاني خلال الـ20 عاماً الماضية، قائلاً إن «المطلوب الآن هو احترام تقاليد وتاريخ وعادات الأفغان».

وأكد لافروف مجدداً أن روسيا لن تعترف بالقيادة الجديدة في كابول في الوقت الحالي قائلاً «مثل الدول الأخرى، لسنا في عجلة للاعتراف بها».