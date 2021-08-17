«الجنائية الدولية»: ضرورة تحقيق العدالة في السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

اختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس، زيارته الأولى للخرطوم التي استمرت أسبوعاً. وقال خان في بيان عقب انتهاء الزيارة، إنه عقد خلال زيارته لقاءات مثمرة مع المسؤولين في الحكومة السودانية، وكشف عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة السودانية بشأن المطلوبين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف.

وقال خان، إن عوامل متنوعة دفعته لزيارة السودان، من بينها طبيعة الجرائم المدعى بارتكابها، وحقوق الناجين، وأن هذه الحالة هي أول حالة يحيلها مجلس الأمن الدولي إلى المدعي العام للمحكمة.