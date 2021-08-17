"المفوضية الليبية": نحو 3 ملايين ناخب سجلوا أسماءهم

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق سجل الناخبين بتسجيل 2.83 مليون ناخب أسماءهم، مؤكدة بدء تسجيل الناخبين في الخارج ابتداءً من الأربعاء ولشهر كامل.

وقالت المفوضية في بيان: «تم تحديث سجل الناخبين بفتح التسجيل وحرية تغيير مراكز الاقتراع في 14 يوليو الماضي، لنصل إلى نهاية فترة تاريخ التسجيل اليوم بإحصائية بلغت 2.83 مليون ناخب وناخبة» من أصل سبعة ملايين نسمة هم عدد سكان ليبيا.

وأضافت: «سيتم بدء فتح باب التسجيل في الخارج يوم غدٍ».

ورغم إعلان المفوضية استعدادها لتنفيذ العملية الانتخابية، لا مؤشرات ملموسة إلى إجراء الانتخابات في موعدها بسبب الانقسام بشأن عملية تنظيمها.

وانتهى اجتماع عقده ملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع الماضي، من دون التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتمّ في ضوئها تنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري.