قتلى وجرحى في قصف جوي يستهدف مستشفى بالعراق

أعلن ضابط بالجيش العراقي ومسؤولون محليون أن مشفى في قضاء سنجار تعرض لقصف جوي، بعد ظهر الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال جلال خلف بسو نائب قائمقامية سنجار: إن المشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات من دون طيار دمرت المبنى بالكامل... هناك قتلى وجرحى، لكنه لم يتمكن من تأكيد عدد الضحايا على الفور.

وأفاد ناشط من سكان سنجار أن العملية جاءت لاستكمال الهجوم الذي شنته الطائرات التركية أمس في سنجار، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من وحدات حماية سنجار وعن إصابة شخصين آخرين.

وأضاف الناشط أن الجريحين، وأحدهما قيادي في حزب العمال الكردستاني، نقلا إلى هذا المشفى لتلقي العلاج.