الشرطة الإندونيسية تعتقل 5 أشخاص على خلفية ذبح فيل

قالت الشرطة في إقليم أتشيه بإندونيسيا اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بتهمة قطع رأس فيل سومطري الشهر الماضي.

وتم العثور على جيفة الفيل، مقطوعة الرأس، يوم 11 يوليو في قرية جامبو روهات بمنطقة في شرق أتشيه.

وقال ويناردي، المتحدث باسم شرطة أتشيه: «اعتقلنا خمسة أشخاص، أحدهم كان مسؤولاً عن تسميم وقطع رأس الفيل».

وأضاف أنه يحتمل أن يواجه الخمسة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إذا أدينوا بموجب قانون حماية الطبيعة في البلاد. كان الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية صنف فيل سومطرة، وهو نوع من الفيل الآسيوي، على أنه مهدد بالانقراض.

وتشير التقديرات إلى أن هناك أقل من ثلاثة آلاف فيل سومطري في البرية، مع تضاؤل عددها نتيجة تحويل موائلها الحرجية إلى أراضٍ زراعية ومزارع لزيت النخيل، وفقا لناشطي حماية البيئة.