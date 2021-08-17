تكريم جديد من السيسي لأبطال الأولمبياد 2020

شعبان بلال (القاهرة)

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ومنح السيسي اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها هاني شاكر قشطة.

كما منح اللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها محمد عبد الرجال.

وشمل التكريم أيضاً، منح كل من اللاعبة هداية أحمد ملاك واللاعب سيف حسين، الحائزين على الميدالية البرونزية في التايكوندو في أولمبياد طوكيو، وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك المدربين.

ومنح السيسي أيضاً، أحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث ومدربه وسام الرياضة من الطبقة الثانية، ومحمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربه محمد أحمد.