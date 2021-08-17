ألمانيا تدعو مجدداً إلى تلقي لقاح كورونا

ناشد وزير الصحة الألماني ينس شبان مواطني بلاده مجدداً لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال شبان، اليوم الثلاثاء، لبرنامج «مورجن ماجازين» بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي) إن الأمر يتعلق بالنسبة لكل شخص باتخاذ قرار بشأن إذا ما كان سيتعرض لخطر الإصابة بعدوى الفيروس دون حماية مع جميع العواقب المحتملة للإصابة بالمرض- أو إذا ما كان سيحمي نفسه بالتطعيم.

وأضاف أنه في ظل تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، ووجود سلالة دلتا الأكثر قدرة على العدوى، سوف يصاب أي شخص غير مطعم بالتأكيد خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وأكد شبان أن هناك لقاحات متوفرة لكل شخص يزيد عمره على 12 عاماً، وأن عروض تلقي اللقاح صارت متوفرة بصورة أكبر في كل مكان.