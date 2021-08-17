بايدن يخصص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان

خصص الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يصل إلى 500 مليون دولار لتلبية "الاحتياجات الطارئة غير المتوقعة للاجئين والنازحين وضحايا النزاع وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر نتيجة للوضع في أفغانستان".

وقال بايدن في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونشرها البيت الأبيض: "من المهم للمصلحة الوطنية تقديم المساعدة بمبلغ لا يتجاوز 500 مليون دولار من صندوق مساعدة اللاجئين والهجرة الطارئة في

الولايات المتحدة".

وفي المذكرة، قال بايدن لبلينكن إنه "مخول وموجه لإحالة هذا القرار إلى الكونجرس".



