نيوزيلندا ترصد أول إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر

أعلن مسؤولون صحيون اليوم الثلاثاء أن نيوزيلندا أبلغت عن أول حالة إصابة محلية بكوفيد19- منذ نحو ستة أشهر.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف الحالة في أوكلاند ولا توجد صلة معروفة بالحدود حتى الآن.

وتم الإبلاغ عن آخر حالة إصابة محلية في 28 فبراير. ومنذ ذلك الحين، تم رصد جميع حالات كوفيد 19 في نيوزيلندا على الحدود.

ومن المقرر أن تدلي رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن بكلمة للأمة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، ما مجموعه 2570 حالة إصابة و26 حالة وفاة حتى الآن.



