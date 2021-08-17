مصر تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، إنها سجلت 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات، مقارنة مع 101 إصابة وأربع وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 285465 من ضمنهم 234250 حالة تم شفاؤها، و16625 حالة وفاة".