موسكو: أشرف غني هرب بـ 4 سيارات محملة بالمال

موسكو (وكالات)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة روسيا في كابول قولها أمس، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني هرب من البلاد، ومعه 4 سيارات وطائرة هليكوبتر محملة بالمال، واضطر لترك بعض النقود، لأنه لم يكن هناك متسع لها.

ونقلت الوكالة عن نيكيتا إيشتشنكو المتحدث باسم السفارة الروسية في كابول قوله «أما بالنسبة لانهيار النظام القديم، فإنه يتضح بشدة في الطريقة التي هرب بها غني من أفغانستان، 4 سيارات محملة بالمال، حاولوا وضع جزء آخر من المال في طائرة هليكوبتر لكن المساحة لم تسع لكل الأموال، وتُرك بعض المال ملقى على المدرج».