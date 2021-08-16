سقوط كابول ثمرة 20 عاماً من أخطاء الإدارات المتعاقبة

دينا محمود (لندن)

أصبحت التطورات المتلاحقة التي تشهدها أفغانستان، الشغل الشاغل لوسائل الإعلام الأميركية بمختلف انتماءاتها، خاصة أنها تأتي قبل أقل من شهر على حلول الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، التي شكلت شرارة الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في أكتوبر 2001، وقادت وقتذاك إلى إسقاط حركة «طالبان» في كابول.

وأجمع المحللون السياسيون والعسكريون الأميركيون، على أن عودة الحركة للسيطرة على العاصمة الأفغانية نتيجةً لأخطاء تم ارتكابها على مدى 20 عاماً من جانب الإدارات المتعاقبة التي تولت الحكم في واشنطن، منذ أن بسطت الولايات المتحدة وحلفاؤها السيطرة على أفغانستان، في نوفمبر 2001.

وأشار الكثير من الخبراء والمحللين، إلى أن المشاهد المتلاحقة لإجلاء دبلوماسيين وموظفين أميركيين من كابول، تعيد إلى الأذهان ما حدث في فيتنام قبل أكثر من 46 عاماً، عندما انسحبت الولايات المتحدة من مدينة سايجون عاصمة فيتنام الجنوبية سابقاً، واضطرت في ذلك الوقت لنقل رعاياها وعدد من المتعاونين معها، على متن مروحيات غادرت هذا البلد الآسيوي على عجل، وعلى نحو فوضوي.

وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن ما تشهده العاصمة الأفغانية يمثل «الفشل الأسوأ للسياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ سقوط سايجون»، مشيرة إلى أن «الأوضاع الراهنة في أفغانستان، تُعبّر عن الجانب المظلم من الشراكة بين الحزبين الكبيريْن في البلاد، الجمهوري والديمقراطي، فهي كارثة نجمت عن سياسات 4 إدارات، منها اثنتان جمهوريتان، والأخريان ديمقراطيتان».

واستعرضت الصحيفة في مقال للمحلل ماكس بوت، جملة عثرات الإدارات الأميركية السابقة حيال الملف الأفغاني، فـ «بوش الابن فشل في التركيز على بناء حكومة أفغانية وقوات عسكرية قادرة على القتال، بينما أخطأ أوباما عندما أمر بزيادة عدد القوات الأميركية، بالتزامن مع تحديده موعداً نهائياً للانسحاب من أفغانستان، أما ترامب فقد تمثل خطأه في الانخراط في مفاوضات تتعلق بسحب العسكريين الأميركيين، وأخيراً، تمثلت عثرة بايدن في الالتزام بالاتفاق الذي توصل إليه سابقه».

واعتبر المقال أنه على الرغم من «التأثير التراكمي للأخطاء، التي ارْتُكِبَت على مدار سنوات طويلة، فلم يكن من الحتمي أن تفضي لمعاودة «طالبان» السيطرة على أفغانستان على هذا النحو، مُعززة بهذا الكم الكبير من الأسلحة الأميركية التي استولت عليها.

وعلى الدرب نفسه، سارت «وول ستريت جورنال»، التي أكدت بدورها أن «تبعات الانسحاب الأميركي من أفغانستان، تشكل تتويجاً لعقدين من الأخطاء»، مشددة على أن الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ الحملة العسكرية التي قادتها واشنطن في عام 2001، تبنت استراتيجيات عززت عن غير قصد قوة «طالبان»، ما جعل كابول تشهد خلال اليومين الماضييْن، لقطات تشبه تلك التي كانت سايجون مسرحاً لها، في أواخر أبريل 1975.

وذَكَرَّت الصحيفة في تقرير تحليلي، بتصريحات أدلى بها الرئيس بايدن في يوليو الماضي، وألمح فيها إلى أن سيناريو «سايجون» غير قابل للتكرار في كابول، وهو ما ثبت بعد ذلك أنه ليس سوى «خطأ آخر يُضاف إلى تلك الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات الأميركية، على مدى السنوات العشرين الماضية».

ومن بين هذه الزلات استهانة الولايات المتحدة بالأضرار الناجمة عن اكتساب أمراء الحرب المحليين في أفغانستان، مزيداً من النفوذ عبر حصولهم على مناصب حكومية، وغضها الطرف عن الفساد الذي جعل مؤسسات الدولة الأفغانية خاوية من أي مضمون، وكذلك مبالغة واشنطن في تقييم مدى قدرة الجيش الأفغاني على الدفاع عن البلاد.

من جانبها، رأت صحيفة «يو إس توداي» أن الوضع في أفغانستان، لم يكن ليتغير إذا كان دونالد ترامب هو الذي يحكم الولايات المتحدة الآن، وليس جو بايدن، وذلك خلافاً لتصريحات أدلى بها ترامب نفسه مؤخراً، وقال فيها إن «الانسحاب الأميركي من أفغانستان، كان سيصبح مختلفاً وأكثر نجاحاً»، إذا جرى خلال توليه مهام الرئاسة.

ونقلت الصحيفة عن محللين أميركيين قولهم، إن «الانهيار نفسه كان سيحدث في أفغانستان، بغض النظر عن هوية الجالس في المكتب البيضاوي» مشيرين إلى أن ترامب لا بايدن هو من تفاوض على سحب القوات الأميركية من أفغانستان، وأن الرئيس الأميركي الحالي، أرجأ في واقع الأمر موعد الانسحاب الذي كان مقرراً في مايو الماضي، كجزء من اتفاق أبرمته الإدارة الجمهورية السابقة مع طالبان، في فبراير 2020.

وقال المحللون إنه كان من الواضح أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان، بغض النظر عمن انتخب رئيساً لها في الانتخابات الأخيرة، وأن الاختلاف الوحيد ربما كان سيتمثل في حملة جوية، كان من المحتمل أن يأمر ترامب بشنها إن بقي رئيساً، لوقف تقدم «طالبان» وإظهار أنه قام بما عليه في هذا الصدد، وهو ما لم يكن ليغير من النتيجة النهائية.

أما مجلة «ذا نيويوركر» الأسبوعية، فتساءلت في مقال تحليلي، عما إذا كان «الانسحاب الكبير من أفغانستان» يمثل نهاية لـ «العصر الأميركي»، قائلةً إن ما يحدث حالياً على الساحة الأفغانية يشكل «نهاية مشينة» تُضعف مكانة الولايات المتحدة في العالم، بشكل ربما لا يكون هناك رجعة فيه.