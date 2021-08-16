الكاظمي: معركتنا ضد الفساد أكبر من معركة «داعش»

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، أن معركة العراق ضد الفساد طويلة، وقد تكون أكبر من المعركة ضد تنظيم «داعش»، ودعا الجميع إلى التكاتف فيها.

وفي جلسة للحكومة العراقية، عقدت في محافظة نينوى، أشاد الكاظمي بتاريخ المحافظة وتنوعها، كما أشاد بما شهدته من تضحيات في القتال ضد تنظيم «داعش». وقال: «هنا على هذه الأرض الحبيبة، شهد العالم سفراً من التضحيات من كل أبناء شعبنا، دفاعاً عن هوية نينوى، وعن عراقيتها، وعن أصالتها، رافضين أن تكون هذه المدينة العظيمة أسيرة الإرهاب والرجعية، وانتصر العراقيون على الإرهاب».

وقال: «يؤسفنا جداً أن نرى نينوى ما زالت تعاني مشاكل خدمية وعمرانية»، وأقر بأن «الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش».

وأضاف: «لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل دعمونا في الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة، وقد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معا». وأضاف: «شكلنا لجنة خاصة لإعمار الموصل، ووجهنا بوضع خريطة طريق وخطة عمل سريعة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة، وبدأنا العمل أيضاً في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة، منها مطار الموصل، ومحطة القطارات».

ودعا خلال الاجتماع جميع الوزراء للقيام بزيارات منتظمة إلى نينوى للوقوف على مشاكلها ووضع حلول فاعلة وسريعة لها وتقديم كل الإمكانيات للجنة إعمار الموصل كي تنجح في مهمتها.

إلى ذلك، أعلنت أنقرة أمس، أن 4 جنود أتراك قتلوا، وأصيب 3 بجروح في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وقتل 3 جنود أتراك، وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بشمالي العراق، حيث يشن الجيش التركي عمليات ضد معاقل حزب العمال الكردستاني.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس، أن الجنود الأتراك قتلوا أمس الأول، في منطقة «مخلب الصاعقة» شمالي العراق.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الدفاع التركية قتل جندي وإصابة آخر بنيران مسلحين في منطقة «مخلب البرق» شمالي العراق.

وأطلقت تركيا في 23 أبريل الماضي عمليتي «مخلب البرق» و«مخلب الصاعقة» بالتزامن ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق «متينا» و«أفشين - باسيان» شمالي العراق.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أمس، عن استهداف برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك بعبوات ناسفة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق «كركوك - سنتر أربيل» تعرّض إلى عمل تخريبي إرهابي استخدمت فيه عبوات ناسفة أدت إلى تضرر أحد الأبراج وميلان برج آخر، وحدوث تقطّع في الأسلاك، وخروج الخطين عن الخدمة.