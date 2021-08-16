السودان: سنسترد «الفشقة» من إثيوبيا بالتفاوض أو بخيارات أخرى

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

تعهد رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان أمس، باسترداد بلاده ما تبقى من منطقة «الفشقة» المتاخمة للحدود الإثيوبية، سواءً عبر التفاوض، أم أي خيارات أخرى.

وقال البرهان في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، بمناسبة عيد الجيش الـ 67 بمنطقة «ودكولي» بـ«الفشقة»: إن «استرداد الفشقة يؤكد قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها». وأضاف أن «بلاده ظلت تحاور الجانب الإثيوبي لفترة طويلة حول المنطقة ووجدت منه تعنتاً وتماطلاً».

ودعا سكان الشريط الحدودي لممارسة حياتهم العادية في الزراعة والتعمير، مؤكداً استمرار الحكومة الانتقالية في تعمير الأرض وبناء الطرق والجسور.