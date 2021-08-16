ماكرون وميركل يعلقان على سقوط كابول

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على ضرورة ألا تعود أفغانستان معقلاً للإرهاب، معلناً وصول طائرتين فرنسيتين تابعتين للقوات الخاصة إلى أفغانستان خلال ساعات.

كما أكد في كلمة متلفزة الاثنين، خصصها للتطورات في أفغانستان، على أن بلاده ستواجه العنف في أفغانستان بكل الطرق، لافتاً إلى حقوق الشعب الأفغاني بالحياة في أمن وسلام.

وأضاف أنه يجب وقف الانتهاكات التي تتم ضد المدنيين في أفغانستان، وضمان عودة الاستقرار في أسرع وقت.

كذلك تابع أنه على الجميع دعم الأفغانيين الذين ساعدوا قوات الدولية، مشدداً على أن الوضع الحالي في أفغانستان يؤثر على فرنسا وأوروبا والعالم.

إلى ذلك، كشف عن مبادرة مع الدول الأوروبية لاستباق موجات هجرة واسعة تغذي التهريب على أنواعه، وفق قوله.

وقال ماكرون إطلاق بلاده بالتنسيق مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى، مبادرة لبلورة رد صلب ومنسق وموحد لما يجري في أفغانستان، داعيا إلى تضامن الجهود وإقامة آليات تعاون مع دول العبور لحل المشكلة.

وجاءت تلك التطورات في وقت دعا فيه مجلس الأمن الدولي، بعد جلسة عقدت لبحث التطورات في أفغانستان، الاثنين، لتشكيل حكومة أفغانية جديدة، عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم النساء.

وعلى الصعيد نفسه، وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مهمة القوات الدولية في أفغانستان بأنها مخيبة للآمال. وقالت ميركل في برلين اليوم الاثنين إنه بعيداً عن مكافحة الإرهاب «فإن كل شيء لم ينجح ولم يتم إنجازه على النحو الذي كنا ننويه، وهذا استنتاج مرير».

وفي إشارة إلى محاولة تحويل أفغانستان إلى الديمقراطية ونشر السلام وإقامة مجتمع حر في البلاد، قالت ميركل إنه لم تكن هناك «جهود ناجحة» وطالبت بأخذ الدروس من هذا الأمر «وصياغة الأهداف على نحو أصغر» في مثل هذه المهام. واستطردت ميركل قائلة إن حركة طالبان استعادت مجدداً كل أفغانستان تحت سيطرتها «وهذا تطور مرير للغاية».