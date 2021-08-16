الجزائر تصرف تعويضات لعائلات ضحايا حرائق الغابات

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، صرف تعويضات مالية بنحو 5ر7 آلاف دولار لكل عائلة من عائلات ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين.

وكشفت وسائل إعلام محلية نقلا عن رئاسة الجمهورية أن هذه المكافأة ستصرف لوالدي الضحية إن كان أعزبا، ولزوجته إن كان متزوجا.

وفي السياق، أعلن تبون، عن تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات الجزائرية، وعين مستشاره عبد الحفيظ علاهم رئيسا لها.

وتتمثل مهام هذه اللجنة في استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتقييم الخسائر، والعمل بالمساواة مع كل المتضررين وبكل شفافية وإشراك اللجان المحلية لتحديد المتضررين.