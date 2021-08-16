إخلاء قرى في أثينا بعد اندلاع حرائق كبيرة

شب حريق غابات كبير في شرق العاصمة اليونانية، أثينا، اليوم الاثنين، فيما أمرت قوات الدفاع المدني بإخلاء ثلاث قرى بالقرب من بلدة كيراتيا الصغيرة.

وتؤجج الرياح العاتية النيران التي تم إرسال العديد من طائرات ومروحيات الإطفاء لإخمادها. ووصلت ألسنة اللهب أيضاً إلى المنازل النائية، بحسب إدارة الإطفاء.

ويمكن رؤية سحب كثيفة من الدخان من أثينا التي تبعد مسافة عشرين كيلومتراً تقريباً.

وبسبب الجفاف، المستمر منذ أشهر، والرياح العاتية، يمكن أن يتحول حتى أصغر حريق حول البحر المتوسط إلى جدار من اللهب سريعاً.

ومن حسن الحظ، أن الحريق يتأجج في منطقة تقع بالقرب من البحر حيث يمكن لطائرات ومروحيات الإطفاء إعادة ملء خزاناتها سريعاً بمياه جديدة، بحسب ما قاله الشهود من المنطقة.