أستراليا تشدد إجراءات مكافحة كورونا في ملبورن

أعلنت السلطات في مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم الاثنين، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لتشمل فرض حظر تجوال وإغلاق الملاعب وتمديد إجراءات الإغلاق الحالية لمدة أسبوعين.

ونقلت شبكة ايه بي سي الأسترالية عن دانيال اندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، التي تعد ملبورن عاصمتها، القول إن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليل اليوم، وسوف تستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

وقال" نرى حالات مصابة كثيرة للغاية، ونرصد الكثير من الحالات التي لا نعرف مصدرها".

وأضاف " نحن في مفترق طرق، ببساطة ليس لدينا خيار اليوم إلا تشديد إجراءات الاغلاق".

وأوضح" لا أريد أن اضطر لأن أقف هنا وأعلن عن وقوع وفيات وتسجيل المئات والمئات من الحالات يوميا، وربما أعداد أكبر من المصابين في المستشفيات".

ويبدأ حظر التجوال كل يوم من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.



