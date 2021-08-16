تايلاند تمدد قيود كورونا في جزيرة بوكيت

قررت السلطات التايلاندية تمديد العمل بقيود مكافحة فيروس كورونا في جزيرة بوكيت حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب ارتفاع حالات الاصابة المحلية.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن القيود، التي تنص على منع الدخول للجزيرة، ستستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وقال حاكم بوكيت نارونج وونشي إنه اتفق مع لجنة مكافحة الأمراض المعدية في بوكيت على الحاجة لتمديد العمل بالقيود، ووقع أمراً بذلك السبت.

وأضاف أن بوكيت أعلنت أنها ستمدد العمل بقيود الدخول على حدودها. ويشار إلى أنه لا يسمح بدخول أي شخص براً أو بحراً أو جواً لبوكيت ماعدا الأطفال أقل من ستة أعوام الذين يخضعون لرعاية والديهم و16 فئة أخرى .

وتشمل الاستثناءات الذين يعملون في قطاع الطوارئ الطبي، وتوصيل المعدات الطبية والأدوية والوقود، والمنتجات الزراعية ومنتجات أخرى.

وأشار وونشي إلى أنه يتعين على الزائرين تقديم شهادة تفيد بسلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

كما أوضح أن بوكيت ستعلن عن قائمة بالأماكن التي سيتم إغلاقها والأنشطة التي سيتم حظرها.



