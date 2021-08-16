الهند تسجل 32 ألفاً و937 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 32 ألفاً و937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 32 مليوناً و225 ألفاً و513 حالة.

ونقلت صحيفة "تايمز اوف انديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 417 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 431 ألفاً و642 حالة.



