ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلاً

قالت هيئة الحماية المدنية في هايتي، الأحد، إن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي البلاد ارتفع إلى

1297 قتيلاً.

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنذاراً أحمر بعد الزلزال الذي ضرب صباح السبت المنطقة على بعد حوالي 12 كيلومتراً من مدينة سان لويس دو سود جنوبي هايتي وبلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.

ولم يتضح بعد المدى الكامل للدمار والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية في هايتي.

ويسابق عمال الإنقاذ والمواطنون العاديون في هايتي الزمن لانتشال الناجين من أنقاض المباني التي دمرها الزلزال قبل وصول عاصفة استوائية وشيكة.

وأعلن رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري حالة الطوارئ لمدة شهر، جراء الزلزال.



وتتركز جهود البحث والإنقاذ من جانب الصليب الأحمر الدولي على المنطقة حول البلدات المتضررة بوجه خاص في جيريمي ولاس- كايس، بينما تم تجهيز إمدادات إنقاذ لما لا يقل عن 4500 شخص.

وقد يكون هناك المزيد من المشاكل في الانتظار، في شكل عاصفة جريس الاستوائية، حيث قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة قد تضرب المنطقة اليوم الاثنين، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تفاقم من

الوضع في المنطقة التي ضربها الزلزال وتعيق جهود الإنقاذ.





