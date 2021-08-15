لأول مرة.. حالات التعافي من «كورونا» تفوق الإصابات في هذه الدولة العربية

كشفت بيانات وزارة الصحة في الجزائر، الأحد، أن عدد حالات التعافي اليومية من فيروس كورونا المستجد تجاوز عدد الإصابات في سابقة منذ ظهور الوباء في البلاد منذ نهاية فبراير 2020.

وأعلنت الوزارة رصد 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة مسجلة تراجعاً بـ150 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح مجموع الإصابات 187 ألفاً و358.

كما ذكرت أنها سجلت 28 حالة وفاة جديدة بتراجع 8 حالات عن يوم أمس، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 4 آلاف و786.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 643 حالة للشفاء. وبحسب الوزارة، يوجد 31 مريضاً في العناية المركزة.