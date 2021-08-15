«الأوبزرفر»: إجبار «طالبان» على وقف القتال الأمل الأخير لإنقاذ أفغانستان

دينا محمود (لندن)

مع سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في أفغانستان بالقوة، لم يعد هناك من مخرج لهذا البلد من الأوضاع الكارثية التي ستترتب على ذلك، سوى بتدخل دولي موحد تقوده الأمم المتحدة، ويحظى بدعم دول الجوار، هذا ما أكدت عليه صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية في افتتاحية خصصتها للتطورات المتلاحقة في كابول، وتأثيراتها المتوقعة إقليمياً ودولياً.

فإذا كان العالم يريد حقاً تأمين الحقوق الأساسية للإنسان في أفغانستان، وإبعادها عن الهاوية الاستبدادية والإرهابية التي تتردى إليها حالياً، فينبغي عليه أن يبدي دعماً قوياً، لما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من وقف فوري لإطلاق النار، والانخراط بعد ذلك، في مفاوضات تُجرى بحسن نية، حول مستقبل الوضع على الساحة الأفغانية.

وشددت الافتتاحية على أن ذلك يوجب على المجتمع الدولي التحرك على وجه السرعة، وأن تكف الكثير من الدول عن تبني مواقف سلبية إزاء أفغانستان، وأن يتوقف مجلس الأمن الدولي كذلك عن العبث، في وقت تشتعل فيه النيران في هذا البلد، فضلاً عن أن تشارك دول الجوار مثل باكستان وإيران وغيرهما، في بذل جهود إيجابية، من شأنها إعادة إرساء السلام في الأراضي الأفغانية.

فدول مثل الصين وروسيا تخشى من وصول عدوى الإرهابيين والمتطرفين إلى أراضيها، أما الهند وباكستان فترغبان في أن يسود الاستقرار أفغانستان.

أما إيران، التي يضربها وباء كورونا بشدة ويعاني نظامها الحاكم من عقوبات غربية مفروضة عليه، فلا تستطيع تحمل أن تشهد حدودها الشرقية أزمة لاجئين، ناجمة عن تدفق الأفغان الفارين من حكم «طالبان» عليها.

واعتبرت «الأوبزرفر» في افتتاحيتها أن «سقوط أفغانستان في يد طالبان شَكَّل كارثة متوقعة»، بما يعيد إلى الأذهان الأيام الأخيرة من الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في فيتنام، عندما اجتاح المقاتلون الفيتناميون الذين كانوا يُعرفون باسم «الفيتكونغ»، سايجون في أبريل 1975.

فالنجاح، الذي حالف الهجوم متعدد الجبهات الذي شنته طالبان خلال الأيام القليلة الماضية، كان متوقعاً بمجرد أن أصبح واضحاً في يونيو الماضي، أن القوات الأميركية المتبقية في أفغانستان، باتت تغادر هذا البلد بشكل متعجل، إثر القرار الأحادي الذي اتخذته الولايات المتحدة بالانسحاب من هناك في وقت قصير، وذلك على نحو أجبر الشركاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي، على أن يحذو جميعاً حذو واشنطن».

ورغم أن بايدن يتحمل المسؤولية المباشرة، عن تبعات قرار الانسحاب الذي ستكون له انعكاسات مستمرة وعميقة على الأمن الغربي والشعب الأفغاني الذي يعاني منذ أمد بعيد، فإن الفشل الذي حاق بالولايات المتحدة في أفغانستان، يتقاسمه الرئيس الأميركي الحالي مع عدد من سابقيه، وخاصة دونالد ترامب، الذي توصل العام الماضي إلى اتفاق سلام معيب على نحو لا يصدق، مع قادة طالبان في الدوحة، بما مهد الطريق صوب الاستسلام لهذه الحركة.

واعتبرت «الأوبزرفر»، وهي النسخة الأسبوعية من صحيفة «الجارديان» البريطانية اليومية، أن مفاوضات الدوحة مثلَّت «إذلالاً هائلاً» للرئيس الأفغاني أشرف غني، بعد استبعاده وحكومته من الجلوس على طاولتها، ما أدى إلى «الاحتضار الراهن للديمقراطية في أفغانستان»، وتزايد احتمالات عودة تنظيميْ داعش والقاعدة الإرهابييْن، لترتيب صفوفهما، وهو ما يشكل مصدر قلق واسع النطاق.