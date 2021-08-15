كرزاي يعلن عن تشكيل مجلس تنسيق لنقل سلمي للسلطة

كابول (وكالات)

قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إنه تم تشكيل مجلس تنسيق لنقل سلمي للسلطة بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، وسط تقدم «طالبان».

وقال كرزاي على فيسبوك إنه تم تشكيل مجلس التنسيق للمساعدة في تجنب الفوضى الناجمة عن تقدم «طالبان»، فضلاً عن الحد من معاناة الشعب والتعامل مع قضايا السلام. ويضم المجلس في عضويته كلا من كرزاي، وأمير الحرب السابق قلب الدين حكمتيار، وعبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية.

وطلب المجلس من قوات الأمن الحكومية وقوات الأمن التابعة لطالبان تجنب الاشتباكات والفوضى.

وأكد عبدالله أن «الرئيس الأفغاني السابق» غادر البلاد، لكنه لم يعط تفاصيل عن المكان الذي فر إليه غني.