إسقاط «مسيرتين» مفخختين في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش اليمني عن إسقاط طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي في مأرب.

وقال مصدر عسكري إن الدفاعات أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات في جبهة «الكسارة» فيما أسقطت الأخرى في جبهة «صرواح».

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات للميليشيات الحوثية، في جبهة «المشجح»، مؤكداً تدمير دبابة بإحدى الغارات.

وبالتزامن دكت مدفعية الجيش تجمعات وتحركات حوثية في جبهتي «الكسارة» و«محزام ماس» شمال غربي المحافظة ضاعفت من خسائر الميليشيات.

وفي الساحل الغربي، شنت الميليشيات الحوثية قصفاً مدفعياً على مناطق سكنية في مدينة «حيس» جنوبي الحديدة ما أدى إلى تدمير أحد المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات الإرهابية شنت قصفاً عشوائياً بقذائف الهاون استهدف قرية «بني مغاري» الواقعة شمال «حيس». وأضافت المصادر أن ثلاثاً من قذائف الهاون سقطت بشكل مباشر على منزل ما تسبب بتدميره بشكل كلي.

ومنذ إبرام اتفاق ستوكهولم تتعمد ميليشيات الحوثي الإجرامية قصف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مختلف المدن المحررة جنوب الحديدة متسببة في تشريد آلاف الأسر من منازلها.