الفلبين ترصد أول إصابة بسلالة «لامبادا»

عواصم (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أمس، اكتشاف أول حالة من سلالة «لامبادا» لفيروس كورونا، في البلاد، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 30 ألف حالة.

وأضافت الوزارة أن أول حالة لسلالة «لامبادا» هي لأنثى «35 عاماً»، تعافت منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها ما تزال تحقق فيما إذا كانت المريضة فلبينية عائدة من الخارج أم لا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية سلالة «لامبادا»، التي تم اكتشافها أولاً في بيرو في أغسطس 2020، على أنها «سلالة يجب أن تثير الاهتمام».

وارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد بسبب الفيروس، بواقع 270، أمس، لتصل إلى 30 ألفاً و340 حالة، كما زادت حصيلة الإصابات، بواقع 14 ألفاً و749 حالة جديدة، مما يرفع حصيلة المصابين إلى أكثر من 1,74مليون.

وفي سياق آخر، سجّلت ساحل العاج أول إصابة بإيبولا وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في ظهور هو الأول للفيروس في البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.

وأكد مسؤولون في معهد باستور رصد الإصابة بعد أخذ عينات من امرأة غينية تبلغ 18 عاماً، وفق ما أعلن وزير الصحة بيار انغو ديمبا في تصريح للتلفزيون الرسمي «ار تي اي».

وأوضح الوزير أن المصابة كانت قد غادرت مدينة لابي في غينيا برا ووصلت الأربعاء إلى ساحل العاج.

وقال «إنها حالة معزولة ووافدة»، موضحاً أن المصابة تتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى في أبيدجان.

ولدى ساحل العاج جرعات لقاحية مضادة لإيبولا سيتلقى منها كل من خالطوا المصابة على غرار الطاقم الطبي الذي يعالجها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، هذه هي أول إصابة بإيبولا في ساحل العاج منذ العام 1994.