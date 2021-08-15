غضب وقهر لبنانيين مفجوعين بأبنائهم

بيروت (وكالات)

يختلط الصراخ بالعويل والبكاء ومشاعر الغضب لدى أهالٍ مفجوعين تجمعوا في أحد مستشفيات بيروت بانتظار أن يسمعوا خبراً أو يلقوا نظرة وإن أخيرة على أبنائهم المصابين في انفجار خزان الوقود في شمال لبنان.

في غرفة الطوارئ، تصرخ سوسن بأعلى صوتها «أريد أن أراه، ليس لديّ غيره» حين يبلغها أحد الأطباء أن ابنها ناجي عمر (22 عاماً) يرقد بوضع حرج في العناية الفائقة.

فجر أمس الأول، توجه ناجي الجندي في الجيش اللبناني، كغيره من عشرات الشبان في منطقة عكار شمالاً إلى قرية «التليل» بعدما وصلتهم أخبار أن الجيش يوزع البنزين من أحد الخزانات التي صادرها.

وتقول والدته سوسن فيما يبدو التعب على وجهها النحيل الشاحب «كان ابني يبحث عن البنزين ليتمكن من العودة إلى خدمته العسكرية، وحين أتاه خبر عن الصهريج، توجه إلى هناك مع صديقه وأصيب الاثنان».

أتت سوسن من بلدة القبيات في أقصى شمال لبنان إلى مدينة بيروت أملاً في أن ترى ابنها الذي فقد والده ولم يكن يبلغ من العمر سوى عامين فقط.

تفرغ سوسن غضبها على المسؤولين الذين تتهمهم بالتسبب بالكارثة التي حلت بها وبعشرات العائلات في منطقة عكار.

وتقول «إنها دولة فاشلة لا تحب شعبها».

تتدخل ابنتها ساندي (26 عاماً) بالحديث وتنهمر الدموع على وجنتيها فيما يسيطر الغضب عليها، وتقول «أرى النور من عيني شقيقي، أتمنى أن يحترق قلب المسؤولين على أبنائهم». وتضيف «ذلونا ولا يهمهم سوى المناصب».

وعند مدخل قاعة الطوارئ في مستشفى الجعيتاوي، ينهمك الأطباء والممرضون وحتى عناصر الشرطة في تهدئة الأهالي المفجوعين، وبينهم مروى الشيخ.

تنتظر مروى خبرين، واحد عن شقيقها الذي يرقد في المستشفى بعدما حُرقت رجلاه وبطنه وظهره، وآخر عن زوج أختها الوالد لأربعة أطفال والذي ما يزال مفقوداً. وتقول «لا نعلم إن كان على قيد الحياة».

حين علم شقيق مروى بخزان الوقود، توجه لتعبئة قارورة بلاستيك، وتقول مروى «ماذا نتوقع من شعب جاع وتعب وتعرض للذل؟».

ويصرخ شقيقها إلى جانبها «ماذا أقول لأختي، ماذا أقول لأختي» التي ما يزال زوجها مفقوداً، ويردد ماذا سيحصل في هذا البلد، ماذا سيحصل؟».

تأتيه إجابة قاسية من أحد المفجوعين، يصرخ بوجهه قائلاً «هناك غيره كثر، هناك ناس فقدت شخصين وثلاثة».

تحاول مروى كبت دموعها قدر الإمكان، وتقول «منذ 5 أيام، نعيش من دون كهرباء أو غاز، بالطبع حين يسمع الناس عن خزان الوقود سيركضون إليه، كل شخص يريد تأمين حاجته ليذهب إلى عمله على الأقل».

وتضيف «إنه قنبلة موقوتة، ما حصل مجزرة، هناك أشخاص لا يمكن التعرف عليهم جراء التشوه، سنضطر أن ننتظر فحوص الحمض النووي لربما يجدون زوج أختها».